В Раде заявили, что граждане РФ обязаны получать визу для посещения Украины

В Верховной раде заявили, что граждане Российской Федерации обязаны получать визу для посещения Украины. Об этом в минувший четверг, 16 августа, сообщил депутат от "Радикальной партии" Юрий Чижмарь.

Политик отметил, что российские художники или люди, имеющие на украинской территории бизнес, могут посещать страну, однако они должны заранее получить визу для пересечения границы, передает сегодня РИА "Новости".

Юрий Чижмарь также подчеркнул, что пограничники за короткий отрезок времени не способны понять, едет ли россиянин на Украину с добрыми намерениями, или с дурными, а также нет ли у него каких-либо препятствий для въезда со стороны правоохранителей.