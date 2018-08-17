Президент США Дональд Трамп предупредил, что не намерен ничего платить Турции за освобождение американского пастора Эндрю Брансона. Более того, политик пообещал в целом "сократить расходы" на Анкару.

Трамп подчеркнул, что его страна не собирается платить за освобождение невиновного человека. На своей страничке в социальной сети Twitter, глава Штатов добавил, что Турция в течение длительного времени использовала Вашингтон в собственных целях.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна намерена ответить на давление со стороны Вашингтона и, в частности, бойкотировать американскую электронику.