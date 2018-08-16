Личный врач британской королевы Елизаветы II погиб в ДТП
16 августа 2018, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]
Личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер погиб в дорожно-транспортном происшествии. 67-летний доктор монарха Соединённого Королевства ехал на велосипеде по центру Лондона, и на него наехал грузовой автомобиль. Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП, - сообщает Sky News.
Скотланд-Ярд начал расследование этого происшествия. Стражи порядка занимаются сбором всей необходимой информации о ДТП, готовятся опросить свидетелей. Пока никаких обвинений водителю грузовика предъявлено не было.
Известно, что личный врач британского монарха Питер Фишер являлся специалистом в области гомеопатии и других форм нетрадиционной медицины. Он занимался лечением остеоартрита и ревматоидного артрита.
Королева проинформирована о гибели своего врача.
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