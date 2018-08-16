Личный врач британской королевы Елизаветы II погиб в ДТП

Личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер погиб в дорожно-транспортном происшествии. 67-летний доктор монарха Соединённого Королевства ехал на велосипеде по центру Лондона, и на него наехал грузовой автомобиль. Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП, - сообщает Sky News.

Скотланд-Ярд начал расследование этого происшествия. Стражи порядка занимаются сбором всей необходимой информации о ДТП, готовятся опросить свидетелей. Пока никаких обвинений водителю грузовика предъявлено не было.

Известно, что личный врач британского монарха Питер Фишер являлся специалистом в области гомеопатии и других форм нетрадиционной медицины. Он занимался лечением остеоартрита и ревматоидного артрита.

Королева проинформирована о гибели своего врача.