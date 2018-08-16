Министр инфраструктуры Украины объявил о подписании исторического документа

О том, что Украина может перекрыть всё транспортное сообщение с Россией, в четверг, 16 августа, намекнул украинский министр. Сегодня Омелян объявил о подписании важного документа, который вводит новые ограничения в транспортное сообщение с Россией. На Украине призвали разорвать все отношения с Россией

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", -написал в Facebook министр инфраструктуры Украины. Какие конкретно меры будут предприняты, украинский министр не раскрыл. В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" он сказал только о железнодорожном сообщении.

Об этих планах Омельян объявил ещё в начале августа, но инициатива украинской стороны была озвучена уже в прошлом году. Тогда этот министр объяснил предложение об отмене железнодорожного сообщения тем, что Россия построила пути в обход Украины.