Правительство Германии узаконило третий пол

Правительство Германии приняло закон о закреплении третьего - «интерсексуального» - пола в книгах записи актов гражданского состояния. Об этом сообщило Федеральное министерство внутренних дел страны. Конституционный суд Австрии официально признал существование третьего пола

Согласно принятым поправкам, к уже закрепленным в законодательстве двум полам добавится «иной» пол. Поправки были приняты ради так называемых интерсексуалов - людей, которые с рождения обладают признаками обоих полов.

Отмечается, что законопроект разработали по решению Конституционного суда Германии от 10 октября 2017 года. Теперь инициатива передана на рассмотрение в бундестаг.