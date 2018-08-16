Правительство Германии узаконило третий пол
16 августа 2018, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство Германии приняло закон о закреплении третьего - «интерсексуального» - пола в книгах записи актов гражданского состояния. Об этом сообщило Федеральное министерство внутренних дел страны.
Согласно принятым поправкам, к уже закрепленным в законодательстве двум полам добавится «иной» пол. Поправки были приняты ради так называемых интерсексуалов - людей, которые с рождения обладают признаками обоих полов.
Отмечается, что законопроект разработали по решению Конституционного суда Германии от 10 октября 2017 года. Теперь инициатива передана на рассмотрение в бундестаг.
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