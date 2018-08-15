Турция: действия США увеличивают спрос на торговлю в нацвалютах

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в рамках беседы с журналистами в среду, 15 августа, заявил, что деятельность властей США увеличивает спрос на торговлю в национальных валютах.

В настоящий момент турецкое руководство обсуждает переход на национальные валюты в торговле с Россией, Китаем и прочими государствами. Калын подчеркнул, что многие страны сейчас активно выступают против усиления давления доллара и поддерживают вышеуказанную идею, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, в минувшую пятницу, американский лидер Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Турции на 50 и 20 процентов соответственно. После этого турецкая лира упала до исторического минимума.