Киев начал подготовку к войне с Российской Федерацией после того, как пост украинского президента занял Виктор Ющенко. С таким заявлением в ходе разговора с представителями СМИ выступил Анатолий Гриценко.

По словам бывшего министра обороны Украины, на протяжении нескольких лет его ведомство перебрасывало к границе с Россией тяжелые вооружения. В частности, в Донбасс из Одессы были перемещены комплексы ПВО. В городе Сумы военные разместили системы залпового огня, процитировало Гриценко информационное агентство «Новороссия».

Анатолий Гриценко руководил деятельностью Минобороны в 2005 – 2007 годах, в настоящее время он является лидером одной из действующих в соседнем государстве политических партий. В июле отечественные СМИ назвали бывшего чиновника «идеальным кандидатом на роль украинского Пиночета».