Порошенко пожаловался, что украинцев не пускают в Израиль

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с министром по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеэвом Элькиным призвал разрешить существующие сложности с допуском украинцев в Израиль.

«Президент Украины выразил беспокойство по поводу существующих фактов недопуска украинских граждан на территорию Израиля. Он отметил, что это происходит, несмотря на безвизовый режим для поездок граждан между государствами. Петр Порошенко призвал израильскую сторону принять все возможные меры для улучшения ситуации в этой сфере», - сообщила пресс-служба администрации украинского президента.

Кроме того, во время встречи Петра Порошенко с Зеэвом Элькиным стороны обсудили соглашение о свободной торговле между Израилем и Украиной и договорились о необходимости его скорейшего подписания, сообщает РИА Новости.