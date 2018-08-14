Министерство иностранных дел Китая выразило недовольство некоторыми положениями закона об оборонном бюджете США на 2019 год. Ведомство выявило в этом документе "негатив" по отношению к Поднебесной.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что американские власти, несмотря на протесты Пекина, все же приняли закон о бюджете на оборону, передает "Экономика сегодня". При этом в тексте, в одном из положений, якобы можно встретить упоминание Китая в весьма негативном контексте.

Как уточняет РИА "Новости", руководство Китайской Народной Республики выражает свое категорическое и решительное недовольство в связи с подписанием этого документа. В минувший понедельник закон был одобрен президентом США Дональдом Трампом.