Американский конгрессмен знает, чем можно заменить российский газ

Американский конгрессмен Дэвин Нунес заявил, что знает, чем можно заменить российский газ. По словам политика, существует единственный способ снизить зависимость Европы от России в этой сфере.

Нунес убежден, что европейским странам следует поддержать прокладку Трансадриатического газопровода из Азербайджана на территорию Италии. Как сообщает Washington Examiner, этот метод позволит государствам Европы перестать кормить "русского медведя".

По мнению американского конгрессмена, есть и препятствие для реализации данного плана – российская пропаганда в Италии, которую Москва активно использует для распространения дезинформации.