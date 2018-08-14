//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Ани Лорак впервые заговорила с поклонниками после слухов об измене мужа
- Российские модели снялись для юбилейной обложки Vogue
- Тетя Влада Соколовского высказалась о скандале, разгоревшемся из-за его измен
- Алёна Свиридова восхитила поклонников фигурой в купальнике
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Американский конгрессмен знает, чем можно заменить российский газ
14 августа 2018, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]
Американский конгрессмен Дэвин Нунес заявил, что знает, чем можно заменить российский газ. По словам политика, существует единственный способ снизить зависимость Европы от России в этой сфере.
Нунес убежден, что европейским странам следует поддержать прокладку Трансадриатического газопровода из Азербайджана на территорию Италии. Как сообщает Washington Examiner, этот метод позволит государствам Европы перестать кормить "русского медведя".
По мнению американского конгрессмена, есть и препятствие для реализации данного плана – российская пропаганда в Италии, которую Москва активно использует для распространения дезинформации.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//В мире
СМИ: в Иране представили баллистическую ракету нового поколения
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Американский конгрессмен знает, чем можно заменить российский газ
//Общество
//В мире
Украина выразила США благодарность за выделение $250 млн на военную помощь
//Новости партнеров
Дополнительный доход: каким образом выживают россияне в российских городах
Ани Лорак впервые заговорила с поклонниками после слухов об измене мужа
В ДТП с автобусом в Великобритании пострадали более 40 человек
//Новости СМИ2
//live
«Жесткая конфронтация с Западом будет отвлекать наши ресурсы»
//В мире
В Киеве озвучили новый способ отобрать у России Крым и Краснодарский край
//Общество
Зачем бывший супруг Поклонской приезжал в Екатеринбург незадолго до ее свадьбы
//Новости Redtram
//В мире
Захар Прилепин заявил о «скором заходе» России в воюющий с Украиной Донбасс
//Общество
Эксперт рассказал, что нужно сделать Вайкуле для продолжения работы в России
Украинский политик предрек Киеву "колоссальный ущерб" из-за разрыва с РФ
//В мире
В США принят оборонный бюджет, в котором содержатся антироссийские меры
//В мире
//Общество
//Политика
//Культура
Марина Зудина высказалась о Дмитрии Брусникине: "Он был мужчина"
//В мире
//Общество
//В мире
Подросток случайно нарушил российскую границу в поисках места для чтения
//В мире
Маттео Сальвини снова отказал судну «Аквариус» в доступе в Италию