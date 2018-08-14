В США принят оборонный бюджет, в котором содержатся антироссийские меры

Оборонный бюджет Соединенных Штатов Америки на 2019 год был подписан президентом страны Дональдом Трампом. В данном документе содержится план расходов на национальную оборону в размере $716 млрд.

Известно, что в оборонном бюджете предусмотрено повышение довольствия военных на 2,6 процента, а также выплата им дополнительных бонусов. Кроме того, численность Вооруженных сил страны будет увеличена на 15,6 тысячи человек, уточняет пресс-служба Белого дома.

Известно также, что в документе указано выделение 24,1 млрд долларов на создание 13 боевых кораблей и еще 7,6 млрд на приобретение истребителей F-35.

В тексте также упоминаются несколько мер, направленных на борьбу с влиянием России. На вооружение США, в частности, поступят новые типы ядерных зарядов малой мощности. Кроме того, будет финансироваться присутствие американских военных в Восточной Европе. Также говорится о том, что Вашингтон намерен помогать своим союзникам, причем и на территории Украины. В документе сообщается и о заморозке Договора по открытому небу, который ранее был заключен с РФ.