Экс-президент Украины Ющенко назвал украинцев рабами

Экс-президент Украины Виктор Ющенко назвал украинцев рабами. По мнению Ющенко, причиной "аннексии" Крыма и конфликта в Донбассе стало отсутствие сплоченности украинского народа. Украинский политик уверен, что в военных конфликтах ключевую роль играет именно дух народа. Саакашвили дал прогноз, кто победит на выборах президента Украины

Ющенко признал, что нет моментального решения конфликта на востоке Украины. Бывший президент Украины назвал самые главные ошибки нынешней украинской власти в интервью "Украинской правде".

Как полагает Ющенко, сейчас у Киева нет четкого плана действий, нет документов, которые регламентировали бы стратегию и давали политические дефиниции, которые позволили бы "одержать победу", - сообщает РИА Новости. По его мнению, украинские власти пренебрегает некоторыми дипломатическими инструментами, которыми располагает.

"В таком состоянии нет плана победы. Потому что вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы", - заявил Ющенко. "С войны всегда ведут два пути. Есть путь победы, а есть путь капитуляции, третьего не дано. Мир наступает и после первого пути, и после второго. Только это мир оккупации, когда у вас нет своей Родины, своей страны, народа", — подчеркнул экс-президент.