Как считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, Украина в скором времени развалится без какого либо военного вмешательства. Украинский депутат: всех, "схвативших триколор", надо лишить паспорта

Для этого достаточного того, чтобы лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович, сооснователь партии Евгений Мураев и глава партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко сформировали в Верховной раде большинство. "И все, Украины нет, а есть «Малороссийская губерния»", - считает Тука, цитирует его "Свободная пресса".

Украина может лишиться Азовского и Черного морей из-за того, что ВМС России увеличивает контингент в этих регионах. На вопрос о "кризисе в Азовском море" Тука отметил, что в Киеве рассматривают несколько вариантов его разрешения, в том числе силовой. Но военным путем Украина эту проблему не решит. Враги внутри украинского государства довершат начатое дело, полагает Тука.

Ранее стало известно, что Украина намерена усилить военно-морское присутствие в Азовском море для "адекватного противодействия российской экспансии".