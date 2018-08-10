Турчинов объявил об усилении военного присутствия Украины на Азовском побережье

Украина намерена усилить военно-морское присутствие в Азовском море для "адекватного противодействия российской экспансии". Сообщение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Украина собирается усилить военное присутствие в Азово-Черноморском регионе, опубликовано на сайте СНБО.

По словам Турчинова, нужно перебазировать часть корабельно-катерного состава ВМС ВСУ, развернуть дополнительные посты наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также группы быстрого реагирования, - сообщают "Аргументы недели - Крым".

По словам Турчинова, очевидны попытки России фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины. Он отметил, что одним из наиболее угрожающих направлений остается Мариуполь. По его мнению, российские военные могут провести в этом регионе как сухопутные, так и морские десантные операции вдоль Азовского побережья.