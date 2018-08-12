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Лавров обсудит в Турции снятие барьеров в двусторонней торговле
12 августа 2018, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]
В ходе визита в Анкару министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу совместные действия по устранению барьеров в двусторонней торговле.
В частности, речь будет идти о расширении номенклатуры российской мясомолочной продукции, поставляемой в Турцию, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
«Будут обсуждены совместные действия по устранению остающихся барьеров в двусторонней торговле. Министры также затронут вопрос о расширении номенклатуры сельскохозяйственных товаров. Прежде всего это касается поставляемой из России в Турцию мясомолочной продукции», - рассказали в МИД РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу затронут также вопросы сотрудничества в энергетической сфере. Они обсудят пути содействия реализации стратегических двусторонних проектов – АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток», сообщает ТАСС.
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