Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал противодействовать экономической войне

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил согласие с предложением главы судебной власти страны Садека Амоли Лариджани принять решительные меры. Напомним, что Лариджани написал письмо Хаменеи, в котором говорилось, что против иранского народа враги страны развязали экономическую войну.

Верховный лидер заявил, что необходимо «быстро и справедливо наказать экономических коррупционеров», передаёт агентство IRNA. Помимо этого он также попросил посоветовать подходящие для этого судебные решения.

С 6 августа Соединённые Штаты восстановили масштабные санкции против Ирана. В начале мая американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе.