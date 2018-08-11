Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал противодействовать экономической войне
11 августа 2018, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил согласие с предложением главы судебной власти страны Садека Амоли Лариджани принять решительные меры. Напомним, что Лариджани написал письмо Хаменеи, в котором говорилось, что против иранского народа враги страны развязали экономическую войну.
Верховный лидер заявил, что необходимо «быстро и справедливо наказать экономических коррупционеров», передаёт агентство IRNA. Помимо этого он также попросил посоветовать подходящие для этого судебные решения.
С 6 августа Соединённые Штаты восстановили масштабные санкции против Ирана. В начале мая американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе.
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