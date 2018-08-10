Эрдоган: экономическое давление на Турцию бесперспективно

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что экономическое давление на его страну является бесперспективным. По словам политика, никому не удастся дестабилизировать финансовую систему Турции.

Эрдоган призвал жителей страны полностью игнорировать все выпады, которые инициируют "недруги". По словам президента, может у кого-то и имеются доллары, но у Турции есть "народ, право и бог", передает утром в пятницу, 10 августа, информационное агентство Anadolu.

Напомним, ранее сегодня курс турецкой лиры по отношению к американскому доллару побил исторический рекорд, достигнув показателя 5,96.