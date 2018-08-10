Вокруг личности бывшей американской актрисы Меган Маркл после ее свадьбы с британским принцем Гарри появилось огромное количество слухов. Теперь в СМИ всплыли данные о еще одной сестре герцогини.

На королевской свадьбе, которая состоялась 19 мая, присутствовала лишь мать Меган, а вот ее отец, брат и сводная сестра не приехали в Великобританию. Папа экс-актрисы постоянно делает громкие заявления о своей дочери, отмечая, в частности, что ей не позволяют с ним общаться.

Как сообщает портал teleprogramma.pro, теперь выяснилось, что у герцогини есть еще одна родственница, которую раньше воспринимали как приятельницу ее отца. Оказалось, что 38-летняя Лори Дэвис на самом деле является внебрачной дочерью Томаса Маркла. Недавно женщина попросила у папы крупную сумму и скрылась. Впоследствии стало известно, что у нее серьезные проблемы с законом, а также она употребляла запрещенные препараты.

Пока не сообщается, знает ли Меган о том, что у нее есть еще одна сестра.