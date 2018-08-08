Савченко требует взыскать с Генпрокуратуры Украины гривну

Депутат Верховной рады Надежда Савченко подала в суд иск против Генпрокуратуры Украины с требованием опровергнуть заявления правоохранительных органов о ее возможной причастности к подготовке терактов в Киеве. На Украине пенсионер из-за Савченко убил жену

Савченко требует возместить моральный ущерб в 1 гривну (0,03 доллара). Она считает, что ведомство распространило порочащую ее честь и достоинство информацию. Савченко хочет, чтобы Генпрокуратура опровергла данные и удалила их из интернет-ресурсов.

Ранее стало известно, что Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, опубликовала письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь украинским заключенным в России.