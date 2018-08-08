Занятия танковых войск ДНР по отражению вероятного прорыва ВСУ сняли на видео

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики провели крупные тактические учения. Занятия сняли на видео, ролик опубликовала в интернете пресс-служба армии непризнанного государства.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что в тренировке были задействованы танковые войска, артиллерия и мотострелковые соединения. Из описания к видео следует, что участники учений отработали действия по отражению возможного наступления Вооруженных сил Украины, а также переход в контратаку.

В Донбассе пятый год продолжается противостояние между ополченцами и киевскими военными. Ранее в среду сообщалось, что сторонники независимости региона нашли эффективный способ борьбы с украинскими снайперами. Речь идет об использовании противотанковых ракет. Данные снаряды поражают большую площадь, это не оставляет стрелкам шансов на спасение.