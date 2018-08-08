Иванов: Райс в приватной беседе признала, Саакашвили - виновник войны 2008 года

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в приватной беседе назвала Михаила Саакашвили виновным в развязывании войны Грузии с Южной Осетией в 2008 году. Райс была госсекретарем США в то время. Дмитрий Медведев объяснил остановку российских танков перед Тбилиси в 2008 году

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который 10 лет назад занимал пост вице-премьера, курировал ОПК, рассказал о высказывании Кондолизы Райс о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии "сорвался с поводка".

В 2007 году Иванов был главой Миноброны. Тогда в Южной Осетией уже возникали конфликты. По словам политика, российский Генштаб в 2007 году разработал секретный план действий российской армии в том случае, если в Южной Осетии начнутся полномасштабные военные действия и будут подвергнуты опасности или погибнут российские граждане.

"Могу сейчас открыто признать, что Кондолиза Райс, будучи госсекретарем США, все время мне говорила в приватных беседах: «Сергей, не беспокойтесь, он красную черту не перейдет»", - сказал Иванов в интервью "Коммерсанту".

По словам политика, Райс после событий августа 2008 года утверждала, что США не причастны к нападению на Южную Осетию. Как подчеркнул Иванов, Райс призналась, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны в частной беседе, но не в микрофон.

Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов считает, что Саакашвили совершил акт агрессии, причем не только против Южной Осетии, но и против российского миротворческого батальона.

"Да, у него руки по локоть в крови, а он до сих пор скачет то на Украине, то где-то еще", - сказал Ивашов в интервью "Аргументам недели"