Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии «сорвался с поводка», признала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.

Об этом заявил СМИ спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который тогда занимал пост вице-премьера.

О кровавых событиях, которые 10 лет назад произошли в южном подбрюшье России, размышляет президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник, член Союза писателей РФ Леонид ИВАШОВ:

«Нужно было вводить войска на окраины Тбилиси»

- Мы тогда многое не доделали. Я считаю, что агрессор должен быть наказан, и не нужно было останавливать наши войска. Саакашвили совершил акт агрессии, причем не только против Южной Осетии, но и против российского миротворческого батальона.

Я думаю, нужно было вводить войска, по крайней мере, на окраины Тбилиси, далее - арестовать Саакашвили и предать его суду. Ведь погибли ни в чем не повинные люди, в том числе и граждане Российской Федерации, а подобное прощать никак нельзя!

Да, у него руки по локоть в крови, а он до сих пор скачет то на Украине, то где-то еще. Что ж, это результат того, что мы слишком гуманно отнеслись к нему и слишком послушали Европу, в том числе и тогдашнего президента Франции господина Саркози.

«Был совершен акт агрессии»

Хотя у нас были хорошие двухсторонние отношения с той же Францией, все равно был совершен акт агрессии. Европа участвовала в этом акте агрессии, а грузинские батальоны были подготовлены американскими, израильскими и европейскими наемниками.

К сожалению, мы видим, что режим в нынешней Грузии не стал более дружественным, а Саакашвили стал непотопляемым потому, что мы его отпустили и не наказали.

А ведь он совершил геноцид против собственного народа, он является преступником! Есть соответствующая конвенция, есть соответствующие нормы, которые требуют наказывать агрессора, но мы тогда поступили вот так странно гуманно...

«Нельзя, ввязавшись в драку, сразу же объявлять перемирие!»

Что касается статуса и дальнейшей судьбы этих республик, то, знаете, нельзя, ввязавшись в драку, сразу же объявлять перемирие и не выходить из такого вот состояния неопределенности. По-моему, это самая худшая ситуация, которая только может быть!

Нужно было признать независимость этих республик и дать им право свободного выбора. Если кто-то не хочет входить в состав России, то, пожалуйста, действуйте самостоятельно, а если кто-то желает войти в состав РФ как независимое государство, пусть входит. Прежде всего, это касается Южной Осетии и Абхазии.

То есть надо как-то определяться, тем более что большинство жителей этих республик являются гражданами РФ, а территория, где они проживают, в состав России почему-то не входит...

«Потакая бандитской Украине...»

Уроки десятилетней давности показывают: сколько бы мы ни делали шагов и уступок в сторону Запада и даже той же Грузии (как сегодня - потакая бандитской Украине), это не будет признано ни в заслугу нашей стране, ни ее руководству. Так что надо учиться на своих ошибках.

Если бы тогда Абхазия и Южная Осетия провели референдумы и вошли в состав России, сегодня ситуация была бы принципиально другой.

Все равно мы были бы под санкциями, на нас бы вешали всех собак и т.п. Но если бы мы вели себя решительно, заявляя, что раз совершаются акты агрессии или государственные перевороты, то мы будем давать соответствующий отпор и так действовать впредь, то к нам относились бы с большим уважением.

«Мы делаем какие-то решительные шаги, но...»

Вот и сейчас мы делаем какие-то решительные шаги, но опять не доводим ситуацию до логического конца. На мой взгляд, это говорит о том, что у нас нет четкой и последовательной политики на постсоветском пространстве, и мы вообще не знаем, что хотим здесь сделать.

А ведь ситуация была бы совершенно иной, если бы сегодня Абхазия, Южная Осетия, ДНР, ЛНР и, может быть, Приднестровье были в составе России.

Вот Калининградская область живет в качестве российского анклава, и так могло бы жить и Приднестровье, если Кишинев не хочет мириться с Тирасполем.

И тогда туда пойдет российское законодательство, наша стратегия развития регионов и т.д. А ведь нормальное правительство, которое действовало бы более решительно, наверное, уже давно внесло в Федеральное собрание соответствующие проекты и согласовало их с президентом...