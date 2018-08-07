Порошенко поручил изменить воинское приветствие в армии Украины

Лидер Украины Петр Порошенко поручил изменить воинское приветствие в украинской армии. Как стало известно, оно будет использоваться в Киеве в День независимости Украины во время военного парада.

Приветствие советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю» заменят на лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!». Новый законопроект практически готов, и скоро и верховный главнокомандующий Петр Порошенко подаст его на рассмотрение.

«Президент Украины поручил подготовить изменения в закон, которым утверждаются военные уставы, потому что это определяется в военных уставах, как надо здороваться. Такие предложения готовятся и, надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом», - цитирует РИА Новости украинский источник.

Новое воинское приветствие является лозунгом Украинской повстанческой армии, организации, запрещённой в России.