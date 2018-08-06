Украина собирается прекратить ж/д сообщение с Россией

Стало известно, что украинские власти рассматривают вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», - заявил сегодня утром Владимир Омелян в телеэфире.

Летом прошлого года уже появлялась информация, что Украина начала подготовку к прекращению железнодорожного пассажирского сообщения с Россией. Однако тогда руководство украинских железных дорог опровергло ее как не соответствующую действительности. Нынешнее же заявление из уст украинского министра может оказаться правдой, сообщает РИА Новости.