МИД: Москва решительно осуждает попытку покушения на президента Венесуэлы

Российское руководство решительно осуждает попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующую информацию в воскресенье предоставили в Министерстве иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Москва считает применение террористических методов в качестве способов политической борьбы категорически неприемлемым, передает RT.

Как сообщается на официальном сайте МИД, российская сторона выражает свою солидарность с народом Венесуэлы, а также желает семерым пострадавшим в ходе атаки скорейшего выздоровления.

Напомним, попытка покушения на Николаса Мадуро было совершена в ходе его выступления на параде в Каракасе.