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МИД: Москва решительно осуждает попытку покушения на президента Венесуэлы
5 августа 2018, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]
Российское руководство решительно осуждает попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующую информацию в воскресенье предоставили в Министерстве иностранных дел России.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Москва считает применение террористических методов в качестве способов политической борьбы категорически неприемлемым, передает RT.
Как сообщается на официальном сайте МИД, российская сторона выражает свою солидарность с народом Венесуэлы, а также желает семерым пострадавшим в ходе атаки скорейшего выздоровления.
Напомним, попытка покушения на Николаса Мадуро было совершена в ходе его выступления на параде в Каракасе.
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