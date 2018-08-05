Эксперт прокомментировал попытку покушения на президента Венесуэлы

Гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской дал комментарий по поводу попытки покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам эксперта, противостоящие лидеру Венесуэлы силы просто не смогли легитимно выиграть на прошедшей президентской гонке. Именно поэтому они решили перейти к другим мерам.

Как заявил Егор Лидовской, у Мадуро есть поддержка в стране, несмотря на то, что многие говорили обратное. «После попыток сместить президента путём настраивания общественного мнения против него, они будут пытаться апробировать физическое устранение лидера как более простой и дешёвый вариант», — подчеркнул эксперт. Он также отметил, что нельзя считать оппозицией группировку «Фланелевые солдаты», которая, вероятна, связана с мятежным полицейским Оскаром Пересом, который был ликвидирован в январе этого года, передаёт RT.

«Оскар Перес — предатель и элементарный перебежчик. За большие деньги он перешёл на сторону, которая называет себя «оппозицией», - заявил Лидовской. Он также упомянул, что оппозиция подразумевает борьбу политических программ, а не организацию террористических актов.