В сети появилось видео с реакцией Николаса Мадуро на попытку покушения

В сети утром в воскресенье появилась видеозапись, на которой запечатлена реакция президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его охранников на попытку покушения. Происшествие случилось накануне в Каракасе.

Ролик, в котором можно увидеть, как вел себя в критической ситуации политик, сегодня опубликовали в сети телеканал RT и агентство Ruptly.

Мадуро произносил речь в ходе парада, когда внезапно прогремел взрыв и камера дрогнула. Президент Венесуэлы начал испуганно и напряженно осматривать небо и собравшихся граждан. К политику подбежали телохранители и незамедлительно раскрыли кевларовые щиты. Николас Мадуро попытался продолжить прерванную речь, однако через пару секунд закрыл микрофон рукой, что-то сказал охранникам и удалился под звук еще одного взрыва.

Напомним, в результате атаки дронов с взрывчаткой пострадали сотрудники охраны президента страны, однако сам он не был ранен.