В сети появилось видео с реакцией Николаса Мадуро на попытку покушения
5 августа 2018, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]
В сети утром в воскресенье появилась видеозапись, на которой запечатлена реакция президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его охранников на попытку покушения. Происшествие случилось накануне в Каракасе.
Ролик, в котором можно увидеть, как вел себя в критической ситуации политик, сегодня опубликовали в сети телеканал RT и агентство Ruptly.
Мадуро произносил речь в ходе парада, когда внезапно прогремел взрыв и камера дрогнула. Президент Венесуэлы начал испуганно и напряженно осматривать небо и собравшихся граждан. К политику подбежали телохранители и незамедлительно раскрыли кевларовые щиты. Николас Мадуро попытался продолжить прерванную речь, однако через пару секунд закрыл микрофон рукой, что-то сказал охранникам и удалился под звук еще одного взрыва.
Напомним, в результате атаки дронов с взрывчаткой пострадали сотрудники охраны президента страны, однако сам он не был ранен.
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