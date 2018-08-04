В украинской Раде заявили о возможности дефолта в стране

Депутаты Верховной рады Украины от оппозиционного блока прогнозируют кризис в стране. Юрий Павленко заявил, что повышений цен на газ может привести к дефолту. Отсутствие денег в бюджете, постоянное сокращение социальных программ приводит к «обнищанию народа».

Бывший министр обороны Украины рассказал о бедственном состоянии армии

«По последним данным, недофинансировано 41 миллиард гривен общего фонда госбюджета на социальные программы, которые касаются поддержки самых уязвимых категорий», - приводит слова Павленко RT. Он также добавил, что повышение цен на газ потребует дополнительных субсидий. Павленко подчеркнул, что для выделения данных субсидий придется «урезать очень многие расходы госбюджета».

«Мы можем ожидать очень опасную ситуацию осенью. От этого пострадают очень много людей и семьи ещё больше обеднеют», - озвучил неблагоприятный прогноз народный избранник. По мнению депутата, это в конечном итоге такая политика приведет к дефолту на Украине.

Ранее мы писали, что экс-министра обороны Украины Анатолий Гриценко рассказал о плачевном состоянии армии страны.