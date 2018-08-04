Бывший министр обороны Украины рассказал о бедственном состоянии армии

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что материально-техническое обеспечение украинской армии находится в ужасном состоянии. Отсутствие денег, коррупция, нехватка квалифицированных кадров – такова сейчас ситуация в вооруженных силах Украины.

Как рассказал Гриценко, даже самые необходимые вещи военные вынуждены покупать за свой счет. Запчасти для военной техники, детали для машин, смазочные вещества и даже лопаты солдаты и офицеры приобретают на свои личные деньги. «Мне звонят и рассказывают: мне дают денежное обеспечение, но стоят машины, а запчастей нет - ремонтируйте за свои. Лопат нет - покупай за свои. Какая-то смазка - покупай за свои», - цитирует экс-министра Украины RT.

Он также подчеркнул, что в армии нет квалифицированных кадров. Дошло до того, что одно из подразделений, прошедшее аттестацию партнёров НАТО, целиком написало увольнительные рапорты, поскольку «некому нормально поставить задачу».

Разъедает армию и коррупцию. На зарубежные миротворческие миссии отправляют не тех, кто показал хорошие результаты в боевой подготовке, а тех, кто дал взятку, даже если получил «двойки или тройки по физподготовке и стрельбе», цитирует бывшего министра Украины деловая газета «ВЗГЛЯД».