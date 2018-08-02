Американцы смеются над фото Меланьи Трамп в огороде
2 августа 2018, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]
На снимке супруга Дональда Трампа занимается садоводством около Белого дома. Она одета в модную клетчатую рубашку красного цвета, кеды и солнцезащитные очки. Даже для такого занятия первая леди надела брендовые вещи.
Пользователи Сети также считают, что Меланья не имеет ни малейшего представления об уходе за садом и просто "работает на камеру". Обращают внимание и на то, что длинные волосы женщине неплохо было бы заколоть хотя бы из соображений безопасности.
"Почему она выглядит так, как будто пробралась в чужой сад и ее не заметили?", - пишут в комментариях американцы. "Даже если бы у меня было много денег, я бы никогда не надела блузку за 600 долларов для работы в саду", – отмечает одна из пользователей Сети.
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