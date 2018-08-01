Глава словацкой делегации заявил, что Крым был, есть и будет русским

Крым был, есть и всегда будет русским, заявил глава словацкой делегации, депутат Национального совета Словакии Петер Марчек. Словацкая делегация сейчас находится в Крыму с рабочим визитом.

Визит делегации словацких политиков и бизнесменов в Крым продлится до 3 августа. Глава делегации Петер Марчек при этом отметил, что накануне визита на делегацию оказывалось информационное и политическое давление со стороны Украины.

«Нас предупреждали, что запретят нам въезд на Украину, если мы поедем в Крым. На это я могу сказать, что мне очень жаль, потому что жители Украины – это славяне. Разве они виноваты, что имеют такое правительство? Это не мои проблемы, если они запретят. Мы выступаем за то, чтобы не было таких конфликтов между Украиной и Россией. Крым был для меня, есть и всегда будет русский. Это мое мнение как гражданина Марчека», - заявил глава словацкой делегации на встрече с представителями крымских властей.

Словацкая делегация очень заинтересована в развитии бизнеса и инвестирования на крымском полуострове. «Мы не уедем от вас, пока не подпишем хотя бы один маленький контракт», - передает РИА Новости слова Петера Марчека.