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Эксперт объяснил, что спасло пассажиров потерпевшего крушение в Мексике самолета

1 августа 2018, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт объяснил, что спасло пассажиров потерпевшего крушение в Мексике самолета
фото: pixabay.com

Эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко рассказал, что спасло пассажиров самолета, который потерпел крушение в Мексике. Информация об аварии поступила сегодня утром.

Пассажирский самолет потерпел крушение в Мексике

Пассажирский самолет потерпел крушение в Мексике

Согласно последней информации специалиста, людям удалось выжить потому, что летательный аппарат Embraer 190 авиакомпании Aeromexico не успел набрать высокую скорость, так как был сильно загружен, передает РИА "Новости".

Напомним, крушение произошло в аэропорту мексиканского города Дуранго в минувший вторник, 31 июля. Во время взлета воздушное судно попало в сильный порыв ветра, который привел к тому, что самолет резко снизил высоту и ударился крылом о землю. Почти все пассажиры смогли самостоятельно выбраться из салона.

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