В Центральноафриканской Республике убиты журналисты

В Центральноафриканской республике сегодня найдены убитыми три журналиста. У двоих из них были пресс-карты издания «Известия», сообщили в посольстве России в Центральноафриканской Республике.

«Три человека, у которых были пресс-карты, убиты в ночь на вторник неустановленными вооруженными людьми. Их тела обнаружены в 23 километрах от Сибута в центральной части ЦАР», - сообщили в посольстве России в ЦАР.

Предположительно, убитые журналисты были россиянами. Двое из троих убитых, судя по пресс-картам, являлись сотрудниками издания «Известия». При них не обнаружено удостоверяющих личность документов, найдены только журналистские удостоверения.

«У нас нет окончательной уверенности, что они россияне. Их личные документы пока не обнаружены. Двое из них являются сотрудниками «Известий». По поводу третьего убитого нет никакой точной информации», - уточнили в российском дипломатическом представительстве.

Тела убитых журналистов доставлены в местный госпиталь, проводится работа по установлению их личностей, сообщает ТАСС.

В МИЦ "Известия" отрицают, что кто-либо из сотрудников находился на территории ЦАР: "Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме. Никакой информации о каких-либо чречвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет".