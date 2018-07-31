На Украине предложили сажать в тюрьму за торговлю с Россией
31 июля 2018, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за экономическое сотрудничество с Россией.
Причиной такого заявления стало заключение договора на закупку в России 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» руководством украинских железных дорог на сумму 181,9 тысячи гривен (примерно 6,8 тысячи долларов). Несмотря на то, что эта покупка так и не состоялась (процедура была остановлена руководством украинских ЖД), реакция была гневной.
«Должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность. Я говорю о тех, кто закупает в России товары, которые могут быть произведены на Украине», - заявил Александр Турчинов в телеэфире.
В последние несколько лет Украина последовательно рвет все экономические связи с Россией, показательно отказываясь от закупки товаров российского производства. Тем не менее, по информации Федеральной таможенной службы, торговый оборот между Россией и Украиной только за первые пять месяцев текущего года вырос на 28,7% в годовом выражении, составив сумму 5,8 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
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