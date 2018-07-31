Порошенко поручил МИД Украины разработать новые санкции против России

Президент Украины Пётр Порошенко сегодня порадовался сообщению Евросоюза о введении санкции в отношении еще шести российских компаний из-за воссоединения Крыма с РФ и строительства Крымского моста. ЕС расширил санкционный список из-за Крыма, добавив 6 российских компаний

Порошенко на своей странице в Twitter поприветствовал решение ЕС ввести экономические санкции против российских компаний, принимавших участие в строительстве моста через Керченский пролив. Украинский президент сообщил, что потребовал от своего МИД разработать еще новые санкции против России, - сообщает svpressa.ru.

«Поручил МИД усилить работу по дальнейшему ужесточение санкций против российского агрессора и любых физических или юридических лиц, связанных с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма», — написал украинский президент.