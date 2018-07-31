Порошенко поручил МИД Украины разработать новые санкции против России
31 июля 2018, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Пётр Порошенко сегодня порадовался сообщению Евросоюза о введении санкции в отношении еще шести российских компаний из-за воссоединения Крыма с РФ и строительства Крымского моста.
Порошенко на своей странице в Twitter поприветствовал решение ЕС ввести экономические санкции против российских компаний, принимавших участие в строительстве моста через Керченский пролив. Украинский президент сообщил, что потребовал от своего МИД разработать еще новые санкции против России, - сообщает svpressa.ru.
«Поручил МИД усилить работу по дальнейшему ужесточение санкций против российского агрессора и любых физических или юридических лиц, связанных с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма», — написал украинский президент.
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