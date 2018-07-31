Стало известно, когда в Россию вернется альпинист, спасенный в Пакистане

Сегодня стало известно, когда петербургский альпинист Александр Гуков, спасенный в Пакистане, вернется на родину. Мужчина провел около недели на склоне горы Латок-1 на пакистанской территории.

Старший координатор спасательного отряда Федерального альпинизма РФ Алексей Овчинников сообщил, что Гуков сможет вернуться в Россию уже через два дня. В настоящий момент альпинист находится в тяжелом состоянии, однако хирургическое вмешательство ему не требуется, передает ТАСС.

Врачи планируют в течение суток внимательно наблюдать за пациентом и, вероятно, через день или два его можно будет транспортировать.