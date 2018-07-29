Итальянский военный застрелился в резиденции Берлускони

В Италии военнослужащий покончил с собой во время дежурства в римской резиденции бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. О мотивах суицида пока ничего не известно.

Инцидент произошел накануне, в субботу. Старший капрал, имя которого не разглашается, застрелился из табельного оружия в туалете римской резиденции экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

О военнослужащем известно, что ему было 25 лет. Он носил звание старшего капрала и принимал участие в операции «Безопасны улицы». Эта операция длится в Италии уже несколько лет. В рамках этого мероприятия военнослужащие обеспечивают безопасность в местах большого скопления людей, а также у исторических зданий, сообщает РИА Новости.