Итальянский военный застрелился в резиденции Берлускони
29 июля 2018, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Италии военнослужащий покончил с собой во время дежурства в римской резиденции бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. О мотивах суицида пока ничего не известно.
Инцидент произошел накануне, в субботу. Старший капрал, имя которого не разглашается, застрелился из табельного оружия в туалете римской резиденции экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.
О военнослужащем известно, что ему было 25 лет. Он носил звание старшего капрала и принимал участие в операции «Безопасны улицы». Эта операция длится в Италии уже несколько лет. В рамках этого мероприятия военнослужащие обеспечивают безопасность в местах большого скопления людей, а также у исторических зданий, сообщает РИА Новости.
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