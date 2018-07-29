В частных британских школах стало меньше российских учащихся

За последние три года число российских граждан, обучающихся в частных школах Великобритании, значительно сократилось, сообщила британская пресса. Данные предоставил британский Совет независимых школ.

Совет независимых школ представляет 1300 частных учебных заведений Великобритании. Согласно данным Совета, в 2015 году в частных школах Британии обучалось 2795 российских граждан. А по данным на апрель 2018 года число российских учащихся в британских школах сократилось до 1699 человек.

В британское прессе, опубликовавшей результаты исследования, прозвучало мнение, что тенденция сокращения числа российских учащихся, получающих образование в британских частных школах, может отражать общее ухудшение отношений между Россией и Великобританией, сообщает РИА Новости.