Президент Эквадора считает дело Ассанжа проблемой для своей страны

Ситуация вокруг находящегося в посольстве Эквадора в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа является проблемой для страны, заявил президент южноамериканской республики Ленин Морено.

«Ассанж уже более пяти лет находится в посольстве Эквадора. Нужно найти выход из такого положения. Выход, который защищал бы его права, и в особенности его право на жизнь. И в то же время дал бы возможность Эквадору не иметь больше этой проблемы», - заявил Ленин Морено в интервью.

По мнению Ленина Морено, идеальным выходом стал бы разговор с самим Ассанжем и его адвокатом, чтобы обсудить условия его выхода из посольства Эквадора в Лондоне, и возможность экстрадиции в страну, где австралийцу Джулиану Ассанжу не будет угрожать опасность.

Ранее стало известно, что Великобритания и Эквадор ведут переговоры о дальнейшей судьбе Ассанжа. Ленин Морено заявил, что Ассанж в конечном итоге должен будет покинуть стены эквадорского посольства, но настаивает на предоставлении Лондоном гарантий его безопасности, сообщает ТАСС.