Канада вооружит Украину более, чем на семь миллионов долларов

Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил сегодня, что до конца марта следующего года Канада направит вооруженным силам Украины помощь на сумму, превосходящую семь миллионов долларов.

«В рамках всеобъемлющей поддержки Украины Канада предоставила вооруженным силам Украины нелетальное военное оборудование более чем на 16 миллионов долларов. Вещи еще на 7,25 миллиона долларов будут доставлены на Украину до конца марта 2019 года», - заявил канадский министр обороны.

В текущем году Украина уже получила летальное вооружение и другие военные средства на сумму более 40 миллионов долларов от США, Литвы, Великобритании и Канады, несмотря на неоднократные предостережения России от поставок вооружений на Украину.

В РФ считают, что поставки оружия и других военных средств на Украину ведут к эскалации конфликта в Донбассе. Российский МИД также выразил обеспокоенность в связи с планируемой поставкой летальных вооружений на Украину, сообщает РИА Новости.