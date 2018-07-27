Премьер-министр Украины призвал не "преклонять колено и голову" перед РФ
27 июля 2018, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман накануне на заседании правительства сделал важное заявление. Политик призвал Киев ни при каких обстоятельствах "не преклонять перед Москвой колено и голову".
Гройсман подчеркнул, что необходимо категорически отказаться от импорта газа, поскольку Украина располагает гигантскими запасами, которые позволят в полной мере обеспечить независимость страны в данной сфере, передает РИА "Новости".
Украинский премьер отметил, что всегда удивлялся, зачем Киев приобретал газ у Москвы, хотя не нуждался в этом. Гройсман добавил, что с наступлением декабря любое руководство Украины "преклоняло колено" и "ползло в Россию", чтобы договориться о стоимости газа.
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