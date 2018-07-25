ВСУ грубо нарушили перемирие в Донбассе и накрыли артиллерийским огнем юг ДНР

Сотрудники пресс-службы армии Донецкой народной республики сняли на видео последствия обстрела Вооруженными силами Украины поселка Коминтерново, расположенного на юге самопровозглашенного государства. Ролик доступен для просмотра в интернете.

Из описания к опубликованным кадрам следует, что в ночь на вторник населенный пункт был накрыт артиллерийским огнем. В результате пострадали несколько жилых домов и оказались уничтожены ряд хозяйственных построек. Авторы репортажа отметили, что ВСУ, грубо нарушившие действующее в зоне конфликта «урожайное перемирие», совершили очередное преступление против мирного населения Донбасса.

Кроме того, в понедельник киевские силовики атаковали контролируемый властями ДНР город Докучаевск. Один из боеприпасов, выпущенных военными, ранил 31-летнюю женщину, она обращалась за медпомощью.