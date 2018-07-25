Российские дипломаты планируют 26 июля посетить Марию Бутину
25 июля 2018, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]
Посольство России в США намерены посетить Марию Бутину в четверг, 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.
Известно, что Марию они будут посещать не реже одного раза в неделю. Как сообщает дипмисся, на днях на имя Марии должен быть открыт специальный тюремный счёт, «средства с которого она сможет использовать для телефонных звонков родственникам и в Посольство». Так же сообщается, что с администрацией тюрьмы дипмиссия намерена обсудить возможность доставки Марии почтовой корреспонденции.
Напомним, что Бутина была задержана 15 июля в Вашингтоне. Марию обвинили в шпионаже и работе в качестве иностранного агента. Виновной девушка себя не признаёт.
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