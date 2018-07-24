В Киеве представили новый план «деоккупации и реинтеграции» Крыма

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко обнародовал очередной план «деоккупации и реинтеграции Крыма», разработанный Борисом Бабиным и утвержденный Петром Порошенко.

Это не вымысел кого-либо, а конкретный план на 38 страницах, разработанный постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым Борисом Бабиным и подписанный президентом Украины Петром Порошенко, подчеркивает Алексей Журавко.

В «Плане неотложных мероприятий по противодействию российской агрессии» поставлена конкретная задача: «конечный срок выполнения мероприятий Плана составляет декабрь 2019 года».

Первым делом Киев намерен представить доказательства «нарушения прав человека в Крыму» Россией в ЕСПЧ и в Международный уголовный суд. Следом идет пункт, касающийся заявления Украины в трибунал по морскому праву относительно ситуации в Азовском море.

Кроме того, в плане значатся такие пункты, как «финансирование проукраинских структур на полуострове», формирование специальных подразделений ВСУ из числа «внутренне перемещенных лиц» для «дальнейшего освобождения» Крыма и так далее на все 38 страниц.