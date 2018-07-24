Израильские военные сбили Су-24 ВВС Сирии
24 июля 2018, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]
Израильские военные сбили самолет Су-24, принадлежащий ВВС Сирии. По утверждению пресс-службы армии обороны Израиля, самолет углубился в воздушное пространство страны на два километра.
«Армия обороны Израиля отслеживала приближение самолета, который углубился на два километра в израильское воздушное пространство. По Су-24, принадлежащему ВВС Сирии, было выпущено две ракеты из комплекса ПВО Patriot», - сообщила пресс-служба армии Израиля. При этом израильские военные подчеркнули, что убедились в принадлежности самолета ВВС Сирии, а не ВКС России, прежде чем его сбить.
Сирийские военные источники, в свою очередь, сообщают, что сирийские пилоты выполняют боевые задачи против террористов в своем воздушном пространстве. В частности, сбитый израильтянами Су-24 не нарушал воздушное пространство Израиля, передает РИА Новости.
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