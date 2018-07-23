Анатолий Пашинин, воюющий за Украину против Донбасса в интервью украинской журналистке рассказал, что получает удовольствие от участия в боевых действиях в Донбассе, но не исключает возвращения в Россию. Прилепин считает, что попытка референдума в Донбассе может стать катастрофой

По словам Пашинина, он получает "чудовищное удовольствие" от того, что не убит, военные действия - "это приятно". На вопрос, что он чувствует, когда стреляет в человека, Пашинин ответил, что "хочет попасть". А попадание противотанковой управляемой ракеты в машину с людьми актер назвал "фантастическим зрелищем, лучшим, что он видел". Он при этом рассказал, что у него есть собственная охрана, которая бережет его как зеницу ока, передает РИА Новости.

По поводу возможного возвращения в Россию Пашинин заявил: "А кто сказал, что я навсегда уехал?".

Также актер пожаловался, что имея три образования, вынужден жить в бедности, экономя даже на китайских зажигалках, поскольку цена им 12 гривен в отличие от спичек за одну.