Брат Меган Маркл пророчит ей судьбу принцессы Дианы

Родственники новоиспеченной герцогини Сассекской Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, продолжают докучать ей своими мрачными прогнозами относительно будущего в королевской семье. Принц Гарри велел жене прекратить одеваться как голливудская звезда

Напомним, что на свадьбе британского принца Гарри и Меган Маркл со стороны невесты из родственников присутствовала лишь мать, и от нее-то как раз никаких скандальных новостей не слышно. Зато остальные родственники Меган раздают направо и налево интервью, в которых высказываются насчет того, что герцогиня несчастлива в браке с принцем, за которого вышла замуж по любви, и строят мрачные прогнозы относительно будущего Меган в королевской семье.

На сей раз отличился Томас Маркл, брат Меган. Он написал письмо на имя королевы Елизаветы II, в котором заявил, что Меган Маркл держат во дворце как пленницу, что королевская семья подвергает ее травле. Он утверждает также, что Меган совершенно несчастлива в браке, и пророчит своей сестре трагическую участь принцессы Дианы, сообщает «Телепрограмма».