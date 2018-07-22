Госдума: Усик сделал для отношений с РФ больше, чем президент Украины
22 июля 2018, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что украинский боксер Александр Усик сделал для отношений с РФ больше, чем президент Украины.
Свищев в беседе с журналистами подчеркнул, что спортсмены понимают: спорт – это спорт. Данный вид деятельности не надо смешивать с политикой. По его словам, Усик выступил достойно и заслужил победу. Более того, всего за один поединок он сделал для российско-украинских отношений больше, чем Петр Порошенко за все время своего управления страной, передает РИА "Новости".
Ранее глава Украины заявил, что успех боксера Александра Усика в бое с Муратом Гассиевым является символом "украинской борьбы".
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