Госдума: Усик сделал для отношений с РФ больше, чем президент Украины

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что украинский боксер Александр Усик сделал для отношений с РФ больше, чем президент Украины.

Свищев в беседе с журналистами подчеркнул, что спортсмены понимают: спорт – это спорт. Данный вид деятельности не надо смешивать с политикой. По его словам, Усик выступил достойно и заслужил победу. Более того, всего за один поединок он сделал для российско-украинских отношений больше, чем Петр Порошенко за все время своего управления страной, передает РИА "Новости".

Ранее глава Украины заявил, что успех боксера Александра Усика в бое с Муратом Гассиевым является символом "украинской борьбы".