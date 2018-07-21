Захарова прокомментировала скандальную фразу дипломата РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фразу заместителя постпреда России при ООН Владимира Сафронкова, обращенную к постпреду Великобритании.

В полемике с постпредом Великобритании Мэттью Райкрофтом при обсуждении применения химического оружия в Сирии на заседании Совета Безопасности ООН Владимир Сафронков использовал фразу «глаза-то не отводи». Это резкое выражение, не принятое в дипломатических кругах, вызвало широкий резонанс.

«В предложении «глаза-то не отводи» сконцентрирована боль. Это, по сути, крик отчаяния. Один человек призывает другого ответить: что вы творите, о чем вы говорите, как вам не стыдно? Отдаете ли вы себе отчет в том, куда вы заводите мировое сообщество?», - прокомментировала Мария Захарова.

Представитель российского МИД отметила, что время от времени дипломаты позволяют себе «недипломатические» высказывания, однако традиционный дипломатический жанр остается нормой, иначе бы эти фразы не вызывали такой широкий резонанс. Для сравнения она привела в пример фразу британского министра обороны Гэвина Уильямсона «Россия должна отойти в сторону и заткнуться», сообщает ТАСС.