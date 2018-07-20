Ополченцы ДНР нашли способ подорвать электоральную базу президента Украины
20 июля 2018, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
В случае перехода Вооруженных сил Украины к наступательным действиям в Донбассе президент страны Петр Порошенко лишится значительной части своего армейского электората. С таким заявлением на брифинге для журналистов выступил Даниил Безсонов, спикер ополчения самопровозглашенной ДНР.
Представитель народной республики процитировал недавнюю запись Порошенко в Twitter, в которой он пообещал, что Киев продолжит «защищать свою землю», даже если лишится международной поддержки. Безсонов предостерег украинского лидера от реализации агрессивных планов. По словам собеседника СМИ, ополченцы способны в разы уменьшить армейский электорат Порошенко.
Весной 2019 года на Украине должны состояться президентские выборы. Ранее на этой неделе сообщалось, что СМИ узнали имя нового главы государства, согласованного Российской Федерацией и Соединенными Штатами.
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